- Industria electronica si dependenta Uniunii Europene de semiconductori sunt subiecte care preocupa, iar Romania a demarat proiecte la inceputul crizei semiconductoarelor si isi propune sa devina un jucator important in UE in acest domeniu, a spus ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru susține ca razboiul din Ucraina a oferit o lecție nefericita despre importanța menținerii capacitați de aparare la nivel inalt, chiar si pe vreme de pace, dar si despre importanța parteneriatelor de natura militara si civila. „Am discutat in cadrul intalnirii bilaterale,…

- Ministerul Economiei a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, a afirmat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor. „Am solicitat…

- “Astazi, marcam un prim moment in inceperea colaborarii intre o companie din Coreea de Sud din domeniul industriei de aparare si compania Romarm. In decursul ultimei perioade, am avut mai multe discutii despre potentialul colaborarii dintre industria de aparare romaneasca si industria sud-coreeana…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, va sustine luni o conferinta de presa ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperare industriala dintre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace in vederea producerii in Romania a unor sisteme militare terestre, a pulberilor si explozibilor,…

- ”Pentru prima oara reusim sa aprobam nucleul pentru industria de aparare la inceput de an. Cu un conflict la granita este cu atat mai important sa asiguram salariile angajtiilor din industrie pentru a continua activitatea in bune conditii. Urmatorul pas este sa aprobam planurile de investitii si bugetele…

- Ministerul Economiei va continua investitiile in 2023 pentru ca Romania sa aiba capacitatea sa produca munitie, atat pentru necesarul intern cat si la nivel regional, a declarat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in cadrul dezbaterii proiectului de buget pentru anul urmator. „Avem in cursul anului…