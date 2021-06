Stiri pe aceeasi tema

- „In urma semnalelor aparute in public in ultima vreme in legatura cu unele suspiciuni de nereguli privind contractele de inchiriere incheiate de compania IPROCHIM, din subordinea Ministerului Economiei, ministrul Claudiu Nasui a dispus trimiterea corpului de control la companie pentru evaluarea situatiei”,…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a dispus trimiterea corpului de control la compania IPROCHIM, in urma unor suspiciuni de nereguli privind contractele de inchiriere incheiate de companie, arata News.ro. ”In urma semnalelor aparute in public in ultima vreme in legatura cu unele suspiciuni…

- "Zero taxe pe salariul minim" este o idee pe care o promovez pentru a reduce inegalitatile teritoriale, iar scutirea de la orice forma de bir, taxe, impozit si contributie ar avea impact pozitiv foarte mare in sectoare precum agricultura si HoReCa, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Ministrul Economiei a vorbit, la Antena 3, despre masurile de relaxare pe care Executivul le pregatește, dar și despre regulile care se aplica in cazul persoanelor ce vor sa calatoreasca in Romania.

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, este acuzat de catre președintele Uniunea Generala a Industriașilor din Romania (UGIR), George Constantin Paunescu, ca a organizat o dezbatere publica… privata, adica netransparenta, privind Proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, susține ca programe precum Start-up Nation și IMM Recover nu au avut finanțare inca de anul trecut, cand au fost inițiate, tocmai de aceea ritmul va incetini, pana cand va fi gasita finanțare. ”Ieri am avut o intalnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul…

- Din 16 aprilie, granițele Greciei se vor redeschide pentru turiștii romani, insa cu anumite condiții: test PCR negativ sau certificat de vaccinare sau formular de localizare a anunțat ministrul Ministrul Economiei și Turismului, Claudiu Nasui, in urma unei discuții cu ambasadoarea Greciei in Romania.…