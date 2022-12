Stiri pe aceeasi tema

- Noi prevederi pentru furnizorii de pneuri. „Este sezonul in care șoferii, dar și operatorii economici de transport sau care includ in activitatea lor operațiuni de transport, iși pregatesc autoturismele pentru sezonul de iarna, astfel, Ministerul Economiei impreuna cu Registrul Auto Roman se asigura…

- ”Am aprobat cel mai mare buget dedicat industriei de aparare din ultimii 30 de ani si am facut pasi importanti si pentru imbunatatirea cadrului normativ care reglementeaza acest sector industrial. Astazi, am facut inca un pas in acest sens si am reusit sa actualizam Normele metodologice de aplicare…

- „Ma numesc Laurențiu Paslaru, m-am nascut intr-o comuna din județul Iași intr-o familie cu doi copii eu fiind cel mai mare. Parinților mei abia le ajungeau banii, imi aduc aminte ca in clasa intai și a doua nu aveam curent și invațam la lumanare, iar carțile mele erau mai tot timpul pline de ceara.”…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru anunta miercuri ca, impreuna cu Angel Tilvar, ministrul apararii nationale, a initiat organizarea unui grup de lucru comun pentru a fi stabilite prioritatile si obiectivele strategice care privesc inzestrarea Armatei Romane. Decizia vine dupa ce militarii francezii…

- Florin Spataru a precizat la TVR Info ca peste 300 milioane de lei vor fi investiti in retehnologizarea industriei de aparare. ”Cei 2,5 % din PIB-ul Romaniei se vor duce la achizitionarea unor noi echipamente, noi tehnologii. Industria de aparare, pe de alta parte, trebuie sa fie pregatita pentru…

- Conferinta despre criza procesului legislativ si calitatea legii din Romania la Universitatea Ovidius din Constanta Facultatea de Drept si Stiinte Administrative FDSA din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , in parteneriat cu Sectia de drept international si drept comparat a Academiei de…

- Festivalul cu Umbrele® din acest an se va desfasura in perioada 24 - 25 septembrie 2022, intre orele 10.00 - 21.00, in Gradina Palas Iasi. Festivalul cu Umbrele®, organizat de Asociatia Cetatenilor Implicati in Comunitate Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si cu sprijinul Palas Iasi,…

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…