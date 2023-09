Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a facut apel, in cadrul unei intrevederi cu vicepresedintele Comisiei Europene si comisar pentru comert, Valdis Dombrovskis, la nevoia de flexibilitate din partea Comisiei in discutiile pe tema deficitului, in contextul in care…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a facut apel, in cadrul unei intrevederi cu vicepresedintele Comisiei Europene si comisar pentru comert, Valdis Dombrovskis, la nevoia de flexibilitate din partea Comisiei in discutiile pe tema deficitului, in contextul in care…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a facut apel, in cadrul unei intrevederi cu vicepresedintele Comisiei Europene si comisar pentru comert, Valdis Dombrovskis, la nevoia de flexibilitate din partea Comisiei in discutiile pe tema deficitului, in contextul in care…

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, a facut apel, in cadrul unei intrevederi cu vicepresedintele CE Valdis Dombrovskis la nevoia de flexibilitate in discutiile pe tema deficitului Romaniei.

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, s-a aratat ingrijorat de problemele pe care compania Wizz Air le are in ultima perioada in Romania, multe zboruri avand intarzieri mari sau fiind anulate, in cadrul unei intalniri cu comisarul european pentru Justitie, Didier…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, și-a exprimat increderea ca vom observa scaderi de prețuri la produsele de baza incepand cu luna august, fapt care reflecta existența unui dialog normal intre statul roman și actorii din piața, conform informațiilor transmise…

- Doar sase plaje de pe litoralul romanesc au primit eticheta de calitate Blue Flag. Putin pentru cei 245 de km de litoral. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea , a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti si ca daca…

- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…