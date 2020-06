Stiri pe aceeasi tema

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Guvernul va deschide probabil mall-urile incepand din data de 15 iunie Ministrul Economiei, Virgil Popescu. Foto: Gov.ro. Guvernul va deschide mall-urile începând din data de 15 iunie, în cazul în care pâna la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a anunțat joi ca sezonul turistic pe litoral ar putea fi demarat pe 15 iunie. Acesta a mai precizat ca terasele se vor deschide de la 1 iunie, urmand ca cel mai probabil pana vineri sa publice un ordin comun impreuna cu Ministerul…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat luni seara, la Realitatea Plus, ca hotelierii romani ar putea beneficia de un pachet de sprijin din partea statului, scrie Agerpres.”Dorim sa neimplicam ca stat in recuperarea sau reprogramarea vacantelor turistilor romani.Alta parte a industriei turismului…

- Romania nu va fi afectata, pe termen scurt, de scaderea drastica a pretului petrolului din Statele Unite, in conditiile in care se consuma foarte mult petrol din productia interna, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Pe…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Compania Naționala Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia strategica a Romaniei, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. „Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde…