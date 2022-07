Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a facut, zilele trecute, o noua gafa. El a declarat ca Austria face parte din țarile NATO, deși aceasta țara nu a dat niciodata curs invitațiilor de a face parte din alianța. Declarația ministrului roman al Apararii a fost facuta in cadrul unei emisiuni de la Digi24,…

- UPDATE. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca, in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comparat razboiul rus cu pandemia de COVID. Declarația a fost facuta de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky in discursul sau din cadrul Galei TIME100, relateaza un corespondent Ukrinform. „Armele și sancțiunile sunt, de asemenea, un vaccin. Un vaccin…

- Elena Udrea ramane in arest. Decizia a fost luata de judecatorii din Bulgaria, la finalul unui nou termen, in care Elena Udrea a inceput sa planga si le-a cerut magistratilor sa o lase sa isi vada fetita. „In acest dosar este a treia oara cand statul roman incearca sa ma aresteze. Prima data in 2015,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, insista cu submarinele pentru Armata, ori le producem, ori le cumparam. Neaparat insa, pentru ca „Marea Neagra e plina de rechini”. Dincu a spus prima data de submarine și rechini la Realitatea Tv, apoi a reluat la Euronews, dupa nici doua saptamani. Practic, la toate…

- Legea offshore a fost votata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 248 de voturi „pentru” si 34 „impotriva”. Actul normativ – modificat astfel incat statul roman are drept de preemțiune asupra zacamintelor care urmeaza sa fie exploatate – merge la presedintele Klaus…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a explicat, intr-o emisiune televizata, care este aprecierea sa despre instituția Primei Doamne a SUA, instituție „care la noi nu exista, deși avem o prima doamna, soția președintelui”: „E un fel de mama raniților”. ”Venirea Primei Doamne la noi nu poate fi inteleasa…