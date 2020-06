Guvernul Orban a prelungit starea de alerta cu obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. Liberalii din Iași, in frunte cu un ministru, au ținut o ședința de partid in care nu au purtat maști de protecție. Presa locala a difuzat o filmare de la ședința respectiva. Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, a declarat, citat de news.ro, ca „e greu sa ai masca la 40 de grade”.

Intrunirea a avut loc in cortul unui restaurant de langa municipiul Iasi, iar unele imagini aparute pe internet arata ca nu toti participantii respecta distantarea sociala, in timp ce multi dintre ei nu…