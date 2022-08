Intrebat sambata, la Digi24, daca semneaza documente pe hartie, la Ministerul Digitalizarii, Sebastian Burduja a explicat ca face acest lucru zilnic. ”Munti (de documente de hartie am semnat – n.r.). In fiecare dimineata asa imi incep ziua. Intru in acest minister si gasesc vrafuri de documente pe care le semnez. Am semnat si electronic, am semnat si contractul de implementare al cloud-ului guvernamental, l-am semnat electronic, dar cand vine vorba de fluxurile de documente, ministerul nu are in acest moment o platforma care sa gestioneze acest flux de documente. Am pus aceasta problema din prima…