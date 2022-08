Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat sambata, la Digi24, daca semneaza documente pe hartie, la Ministerul Digitalizarii, Sebastian Burduja a explicat ca face acest lucru zilnic. ”Munti (de documente de hartie am semnat – n.r.). In fiecare dimineata asa imi incep ziua. Intru in acest minister si gasesc vrafuri de documente pe…

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau. Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani, iar momentul…

- Un microbuz de transport persoane si trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, luni, in municipiul Arad, iar noua raniti au fost preluati si transportati la spital. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat ca accidentul a avut loc…

- Oficialii din San Francisco au declarat, joi, stare de urgența in domeniul sanatații publice, ca raspuns la raspandirea tot mai mare a cazurilor de variola a maimuței in oraș. Declararea starii de urgența permite primarului London Breed și altor oficiali ai orașului sa acceseze fonduri de la stat și…

- Dan Negru a postat pe Facebook o filmare care arata cum stau zeci de oameni zilnic, in gara din Eforie Nord, in plin soare, pe timp de canicula, așteptand trenurile care au, de obicei, intarzieri. Nu exista niciun acoperiș, ci doar langa gara, oamenii se pot adaposti la umbra unor copaci, pana vine…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Finlanda si Suedia vor semna oficial protocoalele de aderare la NATO marti, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte de presa in marja summitului de la Madrid, joi, relateaza BBC. Stoltenberg a subliniat ca decizia de aderare a Finlandei si…

