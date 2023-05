Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in cel mai bun punct pentru transformarea digitala avand la cel mai inalt nivel al statului un angajament ca transformarea digitala e prioritate zero pentru tara, a declarat, miercuri, Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, informeaza Agerpres.

- Centrul European pentru Competente in domeniul Securitatii Cibernetice de la Bucuresti ar putea deveni pe deplin operational in luna mai, a anuntat, luni, Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, care se afla in vizita oficiala efectuata de presedintele Klaus Iohannis in Emiratele Arabe Unite, a transmis ca pentru Romania relatia cu Emiratele Arabe Unite este una strategica, avand in vedere potentialul pe care acest stat il…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat, duminica, Masdar City, un oras situat langa Abu Dhabi si axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de seful statului, la Masdar City, s-au aflat si membri…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat duminica, in a doua zi a vizitei oficiale in Emiratele Arabe Unite, in Masdar City, oras situat langa Abu Dhabi, axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Presedintele a remarcat ca o tranzitie verde de succes presupune…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Guvernul ar putea interzice aplicația TikTok in instituțiile publice, dupa ce Comisia Europeana a luat o masura similara. Potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, sunt analizate, in prezent, riscurile de securitate reprezentate de TikTok.…

- Demisia lui Ciprian Ciucu de la conducerea PNL București a tulburat rau apele in partid și deja au inceput jocurile de culise și negocierile pentru cine va conduce organizația. Potrivit informațiilor noastre, lupta pentru șefia PNL București se va da intre europarlamentarul Rareș Bogdan și liderul PNL…

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, impreuna cu Florin Valentin Ștefan, directorul Poștei Romane, au ajuns in urma cu puțin timp la Palatul Administrativ din Botoșani.