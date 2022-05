Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, referindu-se la PNRR ca unele tinte asumate sunt greu de atins si ca cei care au gandit acest Plan vor trebui sa dea unele explicatii, la un moment dat. Burduja a atras atentia ca, daca Romania nu indeplineste PNRR, poate pierde 30…

- Sebastian Burduja a declarat, joi seara, la Digi24, ca PNRR tine statul roman pe un anumit parcurs. ”PNRR este un instrument care ne ajuta pentru ca tine institutiile si statul roman sa urmeze un parcurs. Nu toti romanii stiu ca, daca nu indeplinim PNRR, ratam 30 de miliarde aproximativ de euro. Asta…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, miercuri, noului ministru al Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ca este un domeniu pe care ni-l dorim cu totii sa il vedem ca intra in ritm, si spera sa reusim intr-adevar sa digitalizam si sa reuseasca sa dea acel impuls activitatii de cercetare. ”Ceea…

- Chestionarul de aderare a țarii noastre la Uniunea Europeana ar urma sa fie examinat intr-o maniera simplificata, in contextul razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la digitalizarea serviciilor publice și pe locul 26 din 27 in ceea ce privește capitalul uman. Decalajul fața de Vest poate fi transformat in avantaj, susține un profesor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis, luni, un mesaj, la 17 ani de la semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, in care apreciaza ca a fost ”o decizie foarte buna care ne garanteaza un parcurs sustenabil si stabil”. ”O mare implinire pentru familia europeana vor fi…

- Romania a pierdut, scor 0-1, cu Grecia, la primul joc cu Edi Iordanescu la timona. La finalul intalnirii, selecționerul a admis ca tricolorii au avut probleme și ca staff-ul va ști unde sa „umble“ in viitor. „Nu-mi doream sa am problemele astea de lot la primul joc, dar asta e situația (mai mulți componenți…

- Senatorii au avizat favorabil propunerea legislativa privind imbunatațirea siguranței rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania care au postul de conducere situat pe partea dreapta in raport cu planul median longitudinal al autovehiculului.…