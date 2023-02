Sebastian Burduja a precizat, duminica seara, la Prima News ca digitalizarea in Romania a inceput tarziu. ”Transformarea digitala a Romaniei a inceput foarte tarziu, in ultimul an, cam un an si jumatate. Asta este realitatea. Alte state au facut lucrul acesta 8-10 ani de zile si au reusit sa duca serviciile publice in online si sa rezolve aceste probleme din cateva clickuri (…) Am digitalizat cazierul judiciar. Era o problema cam de 2 milioane de drumuri la sectia de Politie, pentru ca se cer in foarte multe locuri”, a declarat Sebastian Burduja. Ministrul Digitalizarii a subliniat ca pe…