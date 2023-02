Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat duminica, la Prima News, ca romanii care doresc sa isi obtina cazierul judiciar o pot face in mod gratuit pe platforma Ghiseul.ro, in timp ce un site privat percepe taxe pentru eliberarea acestui document. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anunțat la Interviurile Digi24.ro, ca impreuna cu Poșta Romana, va fi derulata o campanie de educare digitala in mediul rural. Poștașii vor fi dotați cu dispozitive inteligente și ii vor invața pe romanii din medii defavorizate sa acceseze ghiseul.ro pentru…