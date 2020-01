Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii a spus ca vor fi alocate peste 500 milioane de euro pentru a finanta crese, scoli, licee tehnologice si universitati. „Mâine, vom construi acum. Ceea ce vom putea face mâine, facem astazi. Construim acum mâine. Nu mai asteptam ani pentru a finanta…

- Fabio Cannavaro (46 de ani), fost caștigator al Balonului de Aur, in prezent tehnician al formației chineze Guangzhou Evergrande, a anunțat ca și-ar dori sa antreneze o formație din Europa, potrivit Mediafax."Obiectivul meu e sa revin in Europa, unde ma pot lupta cu marii antrenori, dar trebuie…

- Dupa ce si-a atras criticile consumatorilor de droguri, in special ale propriilor simpatizanti care fumeaza marijuana, USR face o serie de precizari despre proiectul votat miercuri in Parlament. Potrivit USR, proiectul initial de o deputata a partidului nu creste pedepsele pentru cei care detin…

- Ion Ștefan, ministrul Dezvoltarii, a precizat, miercuri seara, ca a inaintat catre DNA proiectul din timpul guvernarii PSD in care a fost implicat Alexandru Cumpanașu in guvernarea PSD, pentru care ministerul a platit 1,4 milioane de lei in schimbul a „10 hartii”.Robert Turcescu profețește:…

- "Mi se pare o decizie foarte proasta, noi cand am decis sa modificam OUG 51, am decis sa modificam prin lege ordonanța și am ales procedura angajarii raspunderii, pentru ca este o situație care trebuie rezolvata urgent. Foarte mulți copii nu mai pot sa se duca la școala, pentru ca serviciul de transport…

- Veniturile companiei de transport Metrorex vor scadea cu 53,60% din cauza nepunerii in functiune a Magistralei 5, potrivit proiectului de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, conform Mediafax.Fața…

- In aceste clipe la Casa Sindicatelor din capitala are loc Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor. Potrivit surselor UNIMEDIA la acest eveniment se discuta mai multe chestiuni politice, printre care și votul din Parlament pentru Guvernul Chicu.

- S-a incheiat și ultima zi de audieri pentru miniștri propuși de Ludovic Orban sa fac parte din Cabinetul sau. Trei liberali desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cițu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru,…