Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca programul Anghel Saligny e unul oportun. “Este un program oportun, fiindca sunt situatii in care nu exista fonduri suficiente pentru a elimina aceste inechitati intre anumite comunitati. Ne dorim cu totii sa aducem fiecare comunitate la un anumit standard si nu o puteam face decat prin aceasta resursa financiara pe care, evident in urma unor plafoane stabilite, o punem pentru toate localitatile din Romania. Din cele 3.228 de unitati administrativ-teritoriale, toti primarii…