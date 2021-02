Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MDLPA, pentru etapa I, a fost platita suma de 20.692.215,44 lei pentru 49 de obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 568.872.605,48 lei pentru 770 proiecte de investitii. ”Am aprobat decontarea facturilor depuse la minister pana pe data de 20…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca se vor asigura in continuare plati pentru contractele de investitii care sunt in derulare in cadrul PNDL 1 si PNDL 2, iar despre oportunitatea PNDL 3 se va discuta in a doua parte a anului. …

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca se vor asigura in continuare plați pentru contractele de investiții care sunt in derulare in cadrul PNDL 1...

- In vederea asigurarii sumelor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) – etapa I,Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, le-a solicitat beneficiarilor PNDL I transmiterea, pana la data de 29…

- DEZBATERE… Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca va fi facuta o analiza legata de aplicare a Codului Administrativ, precizand ca aceasta va fi realizata pe mai multe aspecte. Printre modificarile propuse spre dezbatere se…

- Guvernul a aprobat prelungirea contractelor Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL) I cu pana la doi ani, intrucat exista obiective de investitii care nu sunt finalizate si nu este facuta receptia lucrarilor. Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), printr-o Ordonanta de urgenta, modificarea si completarea OuG nr. 28/2013 si instituirea unor masuri pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL)…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat luni, la preluarea mandatului, ca aplicarea Codului administrativ va fi analizata in ansamblu, existand „cateva chestiuni punctuale” referitoare la drepturile castigate ale minoritatilor modificate de Guvernul Dancila…