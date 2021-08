Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat vineri, la Targu Jiu, ca, din punctul de vedere al ministerului si al UDMR, programul national de investitii "Anghel Saligny" este absolut necesar, in acest sens existand semnale ca toate structurile administratiei…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat marti ca solutia finala in privinta rectificarii bugetare pentru ministerul pe care il conduce va fi gasita in coalitia de guvernare, fiind vorba despre un minister care are foarte multe investitii si obiective…

- Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta astazi, 27 iulie, la sediul ministerului, ca este gata de implementare Programul de construire de creșe noi, lansat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Cseke Attila a subliniat ca au fost…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și al Administrației, Cseke Attila, a anunțat ca a avut loc prima reuniune a comisiei care lucreaza pentru elaborarea noului Cod al amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Potrivit unui comunicat al MDLPA, Codul amenajarii teritoriului, urbanismului…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca discutia legata de regionalizare este una pur teoretica, din care nu se va iesi cu niciun rezultat atata timp cat in Constitutie regiunile nu sunt definite ca fiind unitati administrativ-teritoriale. …

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației adopta noi reglementari privind construcția de creșe. In 2002 au fost modificate regulile privind construcția de locuințe, de atunci nu a fost actualizata nicio prevedere privind construcțiile – a declarat Cseke Attila, potrivit mlpda.ro.…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…