Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) va organiza un nou examen de atestare profesionala a experților tehnici și a verificatorilor de proiecte pentru asigurarea unui numar cat mai mare de specialiști atestați – anunța ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care a adaugat…

- Social Elevii școlilor gimnaziale din mediul rural din Teleorman pot beneficia de burse in valoare de 5.000 lei martie 14, 2023 11:05 Elevii care, in anul școlar 2022-2023, sunt in clasele a VIII-a la o școala gimnaziala din mediul rural din județele Argeș, Buzau, Braila, Calarași, Constanța, Dambovița,…

- Cu aproape 70.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro de la inceputul anului și pana acum, piața muncii este una favorabila candidaților, in timp ce angajatorii continua sa se confrunte cu deficit de candidați. Daca in ceea ce privește numarul de locuri de munca situația este comparativa cu aceeași perioada…

- In numar de 9.803.000 din cele 19.042.500 persoane care la 1 ianuarie 2022 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei rezidente, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii.…

- Aproape 3.000 dintre pacientii testati pana in prezent in cadrul programului de screening pentru depistarea hepatitelor virale LIVE(RO)2-SUD au fost depistati cu virusul hepatitic B sau C, potrivit unui comunicat al coordonatorilor campaniei, remis AGERPRES. Prin programul gratuit de screening pentru…

- Județul Hunedoara se afla in topul județelor unde populația are un nivel de educație ridicat. Recensamantul Populației a scos la iveala ca, in 16 județe, proporția celor cu un nivel de educație scazut, adica fara studii sau maximum cu gimnaziu, o depașește pe a celor cu nivel mediu – liceu/postliceala.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si polei in zone din 10 judete, valabile in orele urmatoare.Potrivit ANM, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din zona joasa a judetelor Bacau, Vrancea si…