Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației a aprobat un nou act normativ care prevede reguli privind construcțiile care conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorie de specialitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat un nou act normativ care prevede reguli privind constructiile care contin spatii pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorie de specialitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 10 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 31.346.303,81 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca a alocat o finantare de 83,7 milioane de euro din PNRR pentru constructia de centre integrate de colectare separata prin aport voluntar destinate aglomerarilor urbane, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila (UDMR), a anunțat duminica, despre proiectele PNRR, ca zeci de crește moderne vor fi construite din aceste fonduri, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul Dezvoltarii pregateste semnarea primelor contracte finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat, luni, ministrul Cseke Attila. Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca Cseke Attila a fost amenințat ca va fi remaniat, daca nu da drumul la programul…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, anunta ca se lucreaza la modificarea a zeci de normative de constructii privind obiective de interes public. Modificarile sunt facute in contextul in care normativele in vigoare sunt vechi, unele de peste doua decenii.…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat construirea a peste 100 de crese moderne, acestea urmand sa fie dotate cu sali de joaca, dormitoare, cabinet medical, spatiu de joaca in aer liber, dar vor avea si panouri solare si fotovoltaice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…