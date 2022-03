Stiri pe aceeasi tema

- Analiza REI – Harta intensitaților de finanțare nerambursabila cu componenta de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumatate din județele Romaniei vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingand chiar și 70-80% in cazul IMM. 19 județe vor beneficia…

- Jumatate dintre județele Romaniei vor primi sprijin nerambursabil pentru investiții, in anul 2022. Comisia Europeana a aprobat pentru Romania creșterea sprijinului și intensitaților de finanțare cu componenta de ajutor de stat. Daca pana in 2021 a fost maximum 50 la suta, din 2022 pana in 2027 va fi…

- Conform Comisiei Europene, sapte regiuni din Romania se numara printre cele mai defavorizate din UE. Capitala ramane fara proiecte prin ajutor de stat din acest an. ”Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru cresterea sprijinului si intensitatilor de finantare cu componenta de ajutor de stat,…

- Conform Comisiei Europene, sapte regiuni din Romania se numara printre cele mai defavorizate din UE. Capitala ramane fara proiecte prin ajutor de stat din acest an. ”Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru cresterea sprijinului si intensitatilor de finantare cu componenta de ajutor de stat,…

- Economie Teleorman, printre județele care vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil pentru proiecte de investiții ianuarie 12, 2022 11:03 Comisia Europeana a dat unda verde Romaniei pentru creșterea sprijinului și intensitaților de finanțare cu componenta de ajutor de stat, de la maximum 50%,…

- Analiza REI – Harta intensitaților de finanțare nerambursabila cu componenta de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumatate din județele Romaniei vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingand chiar și 70-80% in cazul IMM. 19 județe vor beneficia…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ninsori moderate cantitativ, polei, intensificari ale vantului valabila miercuri, 8 decembrie, intre orele 9.30 și 18.00. Vizate sunt județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Braila și zone…