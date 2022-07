Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii a afirmat, luni, intrebat fiind care este stadiul programului national “Anghel Saligny” ca acesta se afla in perioada de analiza, evaluare si intocmire de ordine de ministru pentru aprobarea de investitii. “S-au aprobat pana acum sapte judete la finantare, adica lista obiectivelor…

- VIDEO: Percheziții de AMPLOARE in județul Alba și alte 19 județe la traficanți de țigari: Au vandut aproape 2 tone de tutun Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au efectuat 38 de percheziții domiciliare, in mai multe județe printre care și județul Alba.…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anunțat ca vineri au fost aprobate la finanțare primele 73 de proiecte pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale, in valoare totala de 3,85 miliarde de lei, finanțate prin Programul ...

- In ziua de 22 Mai 2022 la ora 03:58:56 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 66km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km SE de Brasov, 59km N de Ploiesti, 113km NE de Pitesti, 117km N de Bucuresti,…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, a afirmat sambata, la Oradea, ca nu trebuie sa ne fie frica de descentralizare, in cel mai avansat stadiu fiind in prezent, din acest punct de vedere, domeniul sportului, potrivit Agerpres. „Pe descentralizare, avem discutii si un punct de vedere mai avansat pe trei…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-31.03.2022, au insumat 1796,4 mii persoane, in crestere cu 27,4% fata de perioada 01.01.-31.03.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-31.03.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Prin intermediul unor comunicate de presa, reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate a județului Prahova a ținut sa faca publice o serie de informații, de interes atat pentru furnizorii prin intermediul carora se deruleaza programele naționale de sanatate curative, cat și de servicii medicale, medicamente…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 10 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 25.825.768,96 lei, prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, coordonat de MDLPA. Dintre acestea, patru proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii…