Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministrul Adrian-Ioan Vestea a dispus, in cadrul unei intalniri de lucru cu factorii responsabili cu implementarea jaloanelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), repartizate Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, accelerarea masurilor necesare pentru indeplinirea…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta amendamentele asumate de coalitie la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, aratand ca modificarea acestuia este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia in continuare de banii din PNRR. „Pensia fiecarui cetatean trebuie…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca se vor face modificari pentru pensiile speciale, in special, pentru ca țara noastra sa nu piarda fonduri europene din PNRR. ,,Modificarea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea Parlamentului, este necesara pentru ca Romania sa poata beneficia…

- Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, afirma ca proiectul de lege privind reducerea asa-numitelor pensii de serviciu aflat in Parlament nu raspunde cerintelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) privind reforma sistemului. Ea spune ca acest proiect aduce o modificare „superficiala,…

- Romania se afla pe primul loc in UE in ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin. Campioana este și la mame minore. Intr-un astfel de context, astazi funcționeaza mai puțin de jumatate din numarul cabinetelor de planificare familiala create in anii ‘90 tocmai pentru a preveni aceste riscuri. Medicii…

- "PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata "Garda de Coasta, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementeaza proiectul "Reabilitare si modernizare sistem termoenergetic la CPC Sulina", nr. C5 B2.2.b5, investitie ce beneficiaza de finantare alocata prin Apelul de proiecte gestionat…

- „Romania avea termen pana la 30 aprilie sa schimbe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deja Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a prevazut o serie de modificari si se afla in proces de negociere cu Comisia Europeana, si incepand de acum Romania nu mai poate face nicio…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…