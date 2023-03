Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca in ziua de 26 Martie 2023 la ora 01:32:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 122km.

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a prezentat joi rapoarte preliminare referitoare la cutremurele din zona Gorj inregistrate incepand cu 13 februarie. Pana in prezent, s-au produs 960 de seisme, cu magnitudini cuprinse intre 0,2 si 5,7. Potrivit specialistilor,…

- Contractele au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 29 de unitati administrativ-teritoriale si Ministerul Dezvoltarii si au o valoare totala de 265.737.364,75 de lei. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, prin Valul Renovarii, au fost semnate 28 de contracte, in valoare de 243.651.526,33…

- In ziua de 06 Februarie 2023, la ora 05:26:19 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 21km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km V de Braila, 81km V de Galati, 97km NE de Ploiesti, 111km E de…

- La Suceava este livrata cea mai ieftina gigacalorie din țara. Gigacaloria costa 700 de lei, dar abonații sistemului centralizat de termoficare platesc 240 de lei, restul fiind acoperit din subvenție. Conform unei situații intocmite Ministerul Dezvoltarii, la Buzau gigacaloria costa 1.170 de lei, la…

16 contracte de finanțare au fost semnate astazi la București de primarul Gabriel Pleșa: Ce proiecte sunt incluse Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a semnat astazi, 18 ianuarie,…

- In ziua de 14 Ianuarie 2023 la ora 01:56:28 ora locala a Romaniei s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 151km., informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…