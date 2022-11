Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat ca demareaza acțiunea de depistare activa a tuberculozei in județele Botoșani, Constanța, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, Vaslui. Romania se situeaza in continuare pe unul dintre locurile fruntațe in Europa la numarul de cazuri de tuberculoza,…

- Principalele culturi de toamna afectate sunt: grau, triticale - 189.047 ha, orz, orzoaica, ovaz, secara - 30.161 ha si rapita - 26.805 ha.In ceea ce priveste principalele culturi de primavara afectate, acestea sunt: porumb - 363.739 ha, floarea soarelui -179.905 ha, soia- 32.908 ha si plante furajere…

- Caravana „Castiga Romania!" porneste din nou prin marile orase ale tarii pentru a ii descoperi pe cei care cunosc si indragesc istoria, cultura si frumusetile Romaniei. Virgil Iantu, gazda „Castiga Romania!", invita pasionatii concursurilor de cultura generala sa-si implineasca visul si sa se inscrie…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, luni, la 402.981 de hectare in 34 de judete, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Potrivit sursei citate, preluate de Agerpres, din aceasta suprafata, 206.705 hectare au fost cultivate cu grau si triticale, 33.235 hectare…