Adrian Vestea se afla luni, intr-o vizita in judetul Constanta si a dorit sa afle care este stadiul lucrarilor la Sala Polivalenta si la Cazinou. “In cursul zilei de astazi am vizitat doua dintre obiectivele care sunt in derulare de catre Compania Nationala de Investitii. Vorbim de Sala Polivalenta. In urma discutiilor avute cu constructorul inteleg ca termenul de finalizare va fi anul viitor, pana in luna martie se vor finaliza lucrarile. De altfel, inteleg ca este si o competitie de baschet, o competitie internationala, care este antamata in iunie de catre Federatia Romana de Baschet”, a afirmat…