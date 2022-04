Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii va avea angajati noi, directii noi si o structura, tot noua, pentru implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. Sunt decizii luate astazi de Guvern, care a permis si Directiilor de Sanatate Publica si Ambulantei sa pastreze personalul adus temporar in…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate. Prin Hotararea aprobata astazi de Guvern, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea…

- In ceea ce privește majorarea pensiilor, Dan Vilceanu susține ca dupa 2026, Romania nu trebuie sa se mai raporteze la Planul Național de Redresare și Reziliența.Potrivit angajamentelor luate, totalul cheltuielilor cu pensiile trebuie sa nu depașeasca plafonul de 9,4% din PIB. „Dintr-un total de 24 de…

- Normele metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism au fost aprobate miercuri, in sedinta de Guvern, elaborarea acestora reprezentand una dintre reformele asumate de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Fii la curent cu cele mai…

- Autoritatea Fiscala anunta intensificarea activitatii de control in acest an insa, in anul 2020, institutia a pierdut aproape jumatate din disputele fiscale cu contribuabilii, atrag atentia reprezentantii EY, informeaza AGERPRES . „Campania de controale comune ale ANAF cu Inspectia Muncii, pentru „prevenirea”…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…

- FACIAS va monitoriza modul in care sunt indeplinite obiectivele asumate prin PNRR și cum vor fi cheltuiți banii primiți de Romania. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) lanseaza Proiectul „Transparența și Responsabilitate – Monitorizarea PNRR”, in cadrul caruia…