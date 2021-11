Ministrul desemnt al Finanțelor a anunțat deja prima rectificare bugetară. Când va avea loc Adrian Ciciu (PSD), ministrul propus al Finanțelor Publice, susține ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri seara și ca va gasi o formula astfel incat aceasta sa nu afecteze deficitul bugetar. „Trebuie sa am cateva ore sa ajung la minister, sa ma asigur ca deficitul se menține și vom gasi formula de spațiu fiscal astfel incat sa rezolvam provocarile economice actuale. Va asigur ca nu ajungem la 30 noiembrie, vineri seara e adoptata rectificarea bugetara”, a declarat Ciciu in cadrul comisiei parlamentare in care a fost audiat miercuri. Ciciu a primit aviz pozitiv din partea comisiei de specialitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Ciciu (PSD), ministrul propus al Finanțelor Publice, susține ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri seara și ca va gasi o formula astfel incat aceasta sa nu afecteze deficitul bugetar. „Trebuie sa am cateva ore sa ajung la minister, sa ma asigur ca deficitul se menține și vom gasi formula…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile "de zi cu zi" din sistemul sanitar, "inclusiv" tratamentul pentru bolnavii…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile „de zi cu zi” din sistemul sanitar, „inclusiv” tratamentul pentru bolnavii HIV-SIDA,…

- Florin Citu a anuntat, marti, 07 septembrie, ca prima rectificare bugetara din acest an a fost aprobata.In sedinta de astazi a Executivului a fost aprobat proiectul de ordonanta de urgenta pentru rectificarea bugetara.In prima parte a anului investitiile au avut o contributie majora la cresterea economica,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul OUG pentru rectificarea bugetara. „In prima parte a anului investițiile au avut o contribuție majora la creșterea economica, ele sunt motorul creșterii economice. Se schimba estimarea de creștere economica,…

- Florin Cițu face declarații, marți, la finalul ședinței de guvern care a avut loc la ora 14:00. Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara, potrivit unui anunț al guvernului.Principalele declarații ale lui Florin Cițu:In ședința de azi am…

- Mihaila l-a acuzat pe premier de ”orgolii politice”, amintind ca a demis un ministru al Sanatații in plin val 3 al pandemiei. ”Eu nu am niciun orgoliu politic, dar cred ca aceasta intrebare trebuie adresata premierului Citu, care deja a demis in plin val 3 un ministru al Sanatatii”, a raspuns Mihaila…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca facturile restante din PNDL 2 se vor plati imediat dupa rectificarea bugetara. Intrebat de jurnalisti ce se intampla cu PNDL 2, cu sumele care inca mai trebuie achitate, premierul a afirmat ca acestea se vor plati. “Vine rectificarea si facturile…