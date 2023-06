Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea a fost intrebat joi, la Prima News, ce planuri are pentru turism,. “Turismul este o parte a economiei romanesti care are un potential foarte mare. Cu totii stim acest lucru. Am fost in discutii cu reprezentantii patronatelor, cu operatorii din turism, in Comisia de Antreprenoriat si Turism…

- Salariul minim in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul…

- Salariul minim in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ministrul propus la Economie, Antreprenoriat si Turism, Radu Oprea (PSD), conform Agerpres.„Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul…

- Deficitul bugetului consolidat a ajuns la 22,75 miliarde de lei in primul trimestru, echivalentul a 1,42% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit execuției bugetare publicate vineri de Ministerul Finanțelor.Instituția susține ca acesta este „datorat in principal de creșterea volumului de investiții…

- Duminica, la pranz, pe aeroportul din Viena, o discutie la rand, asteptand o cafea: De unde sunteti? Din Ploiesti, dar stau in Germania! De cat timp sunteti in Germania? Din 2011, de cand m-am dus la munca, cand era criza in Romania! Aceasta discutie banala are insa o semnificatie extrem de importanta…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Prima News, care este viziunea sa despre o economie verde in Romania. “Tranzitia catre o economie verde are doua componente din punctul meu de vedere. Vorbim in primul rand de o transformare tehnologica si o investitie in asigurarea unor resurse energetice…

- Liderul PMP Eugen Tomac a declarat ca, anul acesta nu vom intra in Schengen. Mai mult, europarlamentarul susține ca Austria a jucat o cu toata alta carte in relatia cu Romania, atunci cand a blocat accesul in spatiul Schengen si nu e vorba nici de migranti. ”Cunosc foarte bine acest dosar si pot spune…

- „Am avut o analiza mai cuprinzatoare pentru situatia fondurilor europene, atat din perspectiva PNRR pentru care bugetul alocat este de 29,2 miliarde euro. De asemenea, tot o analiza mai detaliata pentru ceea ce inseamna lansarea viitorului buget si a primelor apeluri de proiecte pentru investitii in…