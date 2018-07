Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit miercuri, 27 iunie 2018, cu o delegație de experți ai Comisiei Europene, aflați in vizita de informare la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Președinției…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat luni, intr-o conferinta comuna cu Iurie Leanca, vicepremierul moldovean pentru Integrare Europeana, ca i-a impartasit acestuia ingrijorarile Romaniei privind ''recentele evenimente din Republica Moldova''.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca Romania isi propune derularea unui mandat eficient pe perioada presedintiei la Consiliul UE, in care sa joace rolul de mediator impartial in cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la sedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, pentru a prezenta stadiul pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2019.In cadrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu Luca Jahier, presedintele Comitetului Economic si Social European, discutiile fiind axate pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, marti, la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit sursei citate, la intrevedere au mai fost prezenti ministrul Afacerilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, marti, la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit sursei citate, la intrevedere au mai fost prezenti ministrul Afacerilor…