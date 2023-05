Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a declarat luni la Antena 1 ca ministerul nu va lasa niciun elev fara situatie neincheiata si fara posibilitatea, daca se afla in clasa a VIII a sau a XII a, de a da examenele. Exista solutii in cazul in care aceasta perioada se prelungeste, vom prelungi si noi anul scolar.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, 29 mai, dupa negocierile purtate alaturi de ministrul Muncii, Marius Budai, cu sindicaliștii din Educație, ca nu va exista niciun elev fara situatie incheiata si fara posibilitatea sa dea examenele, daca se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a.„Exista…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a scos capul din nisip dupa o saptamana de silențio stampa și a facut primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, care a fost paralizata de greva profesorilor. Deca a declarat ca perioada de inscriere se va prelungi daca nu vor fi inscriși toți elevii, din cauza…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, care a fost paralizata de greva profesorilor. Deca spune ca daca nu vor fi inscriși toți elevii, din cauza lipsei resuselor, perioada se va prelungi.Elevii le-au scris ministrului Educației și premierului, cerand…

- Liderii coaliției de guvernare Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, dar și ministrul Muncii, Marius Budai au o intalnire la sediul Guvernului pentru a discuta soluții pentru rezolvarea crizei din educație.Poziția Guvernului: Citește detalii despre oferta Guvernului CITESTE SI Preotul Matei Vulcanescu…

- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- Elevii vor avea un portofoliu educațional . Ministrul Educației , Ligia Deca, e explicat in ce consta acesta și la ce este folositor. Portofoliul educațional al elevului este una dintre noutațile in sistemul școlar introduse prin proiectul de Lege a invațamantului preuniversitar , asumat de Ligia Deca,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca elevii de la profilul uman care vor sustine examen la matematica la Bacalaureat vor avea de calculat lucruri de baza, cum ar fi aflarea TVA dintr-un pret sau sa stabileasca, dintre doua oferte de imprumut, care este mai avantajoasa. Fii la curent…