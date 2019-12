Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a vorbit, joi seara, despre „regizori" ai incidentelor din 10 august 2018, spunand ca acestia au fost oameni din sistem, in legatura cu politicienii care au decis interventia in anumite etape in anumite moduri si premeditand-o in modul de organizare. „Voi propune premierului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi seara, la Digi24, ca va propune premierului schimbarea unor șefi din Jandarmerie, dupa ce a citit raportul desecretizat al protestului diasporei, din 10 august 2018. Marcel Vela a spus ca nu mai are incredere in șefii jandarmilor care au fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, ca raportul despre evenimentele de pe 10 august ”e o nenorocire” și a adaugat ca ”politicul" a fost implicat in interventia jandarmilor, fara a da, insa, nume. Invitat la Prima TV, Marcel Vela a fost intrebat cum auajuns jandarmii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, ca s-a urmarit "compromiterea Jandarmeriei si reactionarea emotionala" a jandarmilor la evenimentele din 10 august 2018, iar "cei care au regizat aceasta mizerie trebuie sa plateasca". "Unii jandarmi, cand au dat cu gaze lacrimogene,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, ca "politicul" a fost implicat in interventia jandarmilor la evenimentele din 10 si 11 august 2018. Intrebat la Prima TV cum au ajuns jandarmii "sa bata oameni", Vela a raspuns: "Printr-o organizare incorecta a Jandarmeriei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca unitatile de jandarmi din Craiova, Constanta si Ploiesti au desecretizat convorbirile de la interventia din 10 august 2018, dar cea din Bucuresti nu, precizand ca daca nu ar fi desecretizat nicio unitate atunci era vorba de o problema obiectiva,…

- Raportul privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august 2018 a fost desecretizat și trimis procurorilor DIICOT care ancheteaza incidentele din Piața Victoriei și intervenția in forța a jandarmilor. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa desecretizare, ca nu poate…