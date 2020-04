Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis pe pagina sa de Facebook ca a urmarit comentariile și criticile aparute pe rețelele de socializare in urma acordului MAI - BOR, menționand ca a "cautat cea mai buna soluție, astfel incat sa putem simți atat cat se poate sarbatoarea Paștelui".

- In urma criticilor primite chiar din partea președintelui Klaus Iohannis, ministrul de Interne, Marcel Vela a anunțat modificarea protocolului cu Biserica Ortodoxa Romana pentru sarbatorirea...

- Fosta șefa de la Ministerul de Interne se numara printre politicienii care au comentat pe marginea anunțului venit de la Marcel Vela, seara trecuta, cu privire la acordul semnat de MAI cu Biserica Ortodoxa Romana, inaintea Sfintelor Paști, prin care s-a decis ca oamenii legii sa ajute la imparțirea…

- USR susține ca semnalul pe care ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a transmis marți seara genereaza confuzie in randul populației, care pe buna dreptate se va intreba cand vorbesc autoritațile serios: atunci cand insista pentru distanțare sociala sau atunci cand creeaza excepții. „Tradițiile sunt…

- Ministrul de Interne a prezentat, marți seara, acordul semnat cu Patriarhul Daniel privind actiunile prilejuite de sarbatorile pascale. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte, aduse de la Ierusalim in seara Invierii”, a declarat Marcel Vela. Lumina de Inviere va fi adusa credincioșilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana.Marcel Vela a spus ca le mulțumește…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, nu are o evidența a numarului de romani care au plecat la munca in Germania, intrucat plecarile in strainatate nu se raporteaza la MAI.Citește și: OFICIAL Avem voie sa mergem la parinți și la biserica de Paște odata cu restricțiile anti-COVID-19? „Este…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, care sunt restricțiile impuse prin Ordonanța Militara nr. 3, care vizeaza interzicerea parasirii locuințelor. Se va putea ieși doar in anumite condiții, iar varstnicii au voie sa plece de acasa doar intre orele 11 – 13, potrivit Mediafax.Ministrul…