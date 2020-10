Stiri pe aceeasi tema

- "Trecutul, dar mai ales prezentul, ne învață că toți suntem supuși, într-un moment cheie, ca și acum, la un test al maturității și responsabilității. Vorbim despre un test fără calificative, dar care ne poate așeza în fața unor suferințe cumplite. Contradicțiile, formarea unor tabere,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca Jandarmeria a fost prezenta la incidentele dintre suporteri dinamovisti si stelisti pentru a opri rafuiala: „Ieri, meciul dintre Dinamo 2 și CSA Steaua era programat fara spectatori, dar anumite persoane manate, poate, de ura și frustrare, au hotarat sa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a scris, pe Facebook, dupa ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins solicitarea MAI de prelungire a votului dupa ora 21.00, ca "reprezentanții partidelor din BEC (PSD & Co) nu au fost de acord".

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a semnat marți ordinul pentru inființarea Direcției pentru Siguranța Școlara in cadrul Poliției Romane. Scopul acestei structuri este de a combate infracționalitatea și violența in școli și in vecinatatea acesteia. Conform oficialului, in noua structura…

- Marcel Vela trebuie sa demisioneze, in condițiile in care „șmecheria cu suspendarea din Comisia pentru organizarea alegerilor nu merge”, se arata intr-o postare a PSD pe Facebook. „Ministrul de Interne, Marcel Vela, trebuie sa demisioneze. Șmecheria cu suspendarea din Comisia pentru organizarea alegerilor…

- Marcel Vela a anunțat pe Facebook primul demers pentru inființarea Poliției Animalelor. Ministrul spune ca s-a facut „un pas mic, dar important” in acest sens. „Se vorbește mult in ultima perioada despre Poliția Animalelor. Astazi aleg sa nu va povestesc despre acest demers, ci sa va spun ca #seintampla.…

- Poza in care ministrul de Interne, Marcel Vela, le transmite interlopilor ca e cu ochii pe ei a ajuns subiect de mișto național. Vela a ajuns sticker pe whatsapp, acesta fiind inspirat din ultima fotografie postata pe Facebook, unde spune ca „suntem cu ochii pe toti cei care incalca legea”.Marcel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca studiul aparut in spațiul public, care arata ca in septembrie, in Romania, vom avea peste un milion de cazuri este doar un scenariu și nu a fost niciodata luat in calcul de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența.”Am vazut in fiecare…