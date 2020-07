Ministrul de interne: Sunt locuri la ATI

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția județeana a amendat PNL Iași cu 5.000 de lei pentru ședința organizata, duminica trecuta, la Restaurantul Liria din Aroneanu, la care au participat peste o suta de liberali care nu au respectat normele impuse de Guvern pentru prevenirea transmiterii SARS-CoV-2, scriu jurnaliștii de la 7Iasi.ro.…

- Un troleibuz a luat foc, duminica, pe Bulevardul Lascar Catargiu, din Capitala. Nu au fost raportate victime. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, cu ambulanța SMURD și o descarcerare, duminica, pe Bulevardul Lascar Catargiu din Capitala, unde a izbucnit un incendiu la un troleibuz. Vehiculul…

- Șase asistente și infirmiere, de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, sunt infectate cu SARS-CoV-2. Digi24 relateaza ca aceasta situația a fost provocata de o asistenta neglijenta, care nu a purtat echipamentul de protecție, in mod regulamentar, deși ar fi fost avertizata…

- Noapte de pomina in Capitala. Nimeni nu mai ține cont de recomandarile autoritaților, dintr-un sentiment de descatușare, dupa aproape doua luni de restricții. Parcul Herastrau a fost umplut pana la refuz, iar oamenii petrec in numar sufocant de mare, cu muzica și bautura. Dupa ce in cursul zilei, parcurile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu se vor da bani sau vouchere oamenilor care accepta sa se testeze, scrie digi24.ro. Gabriela Firea a facut aceste precizari in legatura cu proiectul „Testam pentru București” care va fi supus dezbaterii CGMB in ședința de luni. „Vreau sa subliniez,…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, sambata seara, la Digi 24, ca ar trebui sa existe o delimitare clara intre Politia nationala si cea locala, precizand ca cele doua institutii vor fi redenumite in urma unor analize. Vela a spus ca „este o discutie foarte veche” cu privire la Politia nationala…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a nunțat, la Antena 3, ca saloanele de infrumusețare vor fi deschise in Romania, incepand cu 15 mai. Raed Arafat a precizat ca saloanele de cosmetica și infrumusețare vor funcționa din nou dar dupa anumite reguli.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca se analizeaza o “relaxare” a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineața, cand și magazinele sunt igienizate, dar…