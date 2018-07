Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in localitatea Canești, județul Buzau, unde s-a aflat in vizita de lucru alaturi de premierul Viorica Dancila, de miniștrii Transporturilor și Agriculturii ca in perioada inundațiilor autoritațile s-au ”descurcat bine” și datorita unei bune comunicari intre forțele de intervenție și responsabilii din plan local. Carmen Dan a apreciat ca perioada inundațiilor a fost depașita ”cu bine”, acest lucru putand fi pus și pe seama unei bune colaborari și a unei comunicari intre cei care au intervenit efectiv in sprijinul oamenilor, in speța, pompierii…