Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat astazi, 01 septembrie, o serie de masuri decisive in lupta impotriva criminalitatii organizate si reorganizarea completa a structurilor.Aceste aspecte au fost discutate in cadrul unei intalniri de lucru la care au participat ministrul Predoiu, secretarul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, cere, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, o noua atitudine bazata pe responsabilitate, angajament si loialitate fata de munca, profesie, lege si cetatean din partea fiecarui politist.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, cere, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, o noua atitudine bazata pe responsabilitate, angajament si loialitate fata de munca, profesie, lege si cetatean din partea fiecarui politist.Vineri, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu a anuntat luni in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului privind accidentul din localitatea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia și șeful biroului de poliție din Vama Veche nu au fost demisi, așa cum a anunțat miercuri MAI, ci au fost eliberati din functie la cerere, a declarat joi seara ministrul de Interne, Catalin Predoiu, la Digi24.Ieri,…

- Patru persoane cu funcții de conducere in Inspectoratul Județean de Poliției Constanța au fost demise prin ordinul ministrului de Interne in urma verificarilor preliminare ale corpului de control al MAI privind evenimentele din seara in care un șofer drogat a ucis doi tineri langa 2 Mai, a anunțat chestor…

- Lege și ordine - Așa scrie pe mașinile cu care poliția se duce la intervenții. In sistem par insa sa domneasca haosul și faradelegile. Ieri, un polițist din Bihor a acuzat ca datele lui personale au fost luate din sistem de catre șefi in sprijinul unui om de afaceri. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, vineri seara, condoleante dupa atacul armat de pe Aeroportul Chisinau, unde un politist de frontiera si un angajat din securitatea aeroportuara au fost ucisi, si apreciaza ca s-a dovedit inca o data ca meseria de politist nu este usoara, potrivit News.ro.