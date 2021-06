Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut, marti, la sediul MAI, o intrevedere cu David Muniz, insarcinat cu afaceri ad-interim al SUA la Bucuresti, cei doi oficiali abordand mai multe subiecte, printre care cooperarea politieneasca cu FBI, combaterea coruptiei si a traficului de persoane, dar si…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut luni prima reacție in cazul uciderii unui om de afaceri din Arad, el spunand ca s-au incheiat cercetarile la fata locului, ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze de lucru si au fost audiați mai mulți martori – membri ai familiei, angajati si apropiati. …

- ”Mesajul meu catre angajatii M.A.I. este sa fie extrem de atenti. Va indemn pe toti sa actionati preventiv, iar acolo unde constatati ca nu sunt respectate masurile de protectie sanitara sa aplicati legea. Scopul actiunilor este acela de a informa corect cetatenii si de a preveni raspandirea virusului”,…

- Andrei Nastase, aflat in vizita la București, alaturi de echipa de deputați a Platformei DA, a avut o intilnire cu Ministrul roman de Interne, Lucian Bode. In cadrul intrevederii, Bode a remarcat ca scurta perioada de timp in care Andrei Nastase a deținut funcția de ministru de interne a lasat o buna…

- Ministrul de interne Lucian Bode a declarat astazi, 12 aprilie, ca este de acord cu Rareș Bogdan, cel care a spus ca „nimeni nu este de neinlocuit”, cu referire directa la șeful DSU, Raed Arafat . Intrebat de jurnaliști, in fața sediului Ministerului de Interne, ce parere are despre afirmațiile prim…

- Doua seri de proteste, amenzi de un milion și jumatate de lei Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Numarul protestatarilor a scazut la mai puțin de jumatate la manifestațiile de aseara din toata țara fața de cel de luni, când au ieșit în strada 31 de mii de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anutat, luni, ca a cerut presedintelui PNL Ludovic Orban sa discute in coalitie de guvernare posibilitatea de a fi aduse modificari Legii 55/2020, astfel incat sa poata fi suspendaa activitatea agentilor economici care nu respecta normele sanitare. ”O amenda de 1.000…

- Ministrul italian al afacerilor interne, interviu pentru RRA Lucian Bode (stg) și Luciana Lamorgese (dr). Foto: Foto: www.interno.gov.it/ In intalnirea cu omologul sau roman Lucian Bode de ieri, de la Roma, Ministrul italian al afacerilor interne, Luciana Lamorgese, a apreciat nivelul excelent al…