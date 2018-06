Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, despre Codul de Procedura Penala: “Nu au venit polițiști care sa ne reclame ca ne intoarcem cu 20 de ani in urma”. Demnitarul de la „Interne” spune ca Parlamentul a parcurs toate etapele pentru a se asigura ca noile coduri respecta drepturile si libertatile fundamentale. Unii sindicalisti…

- Ministerul Public iși exprima ingrijorarea in legatura cu modul in care s- modificat Codurile penal și de procedura penala, afirmand ca in prezent sunt analizate toate aspectele de neconstituționalitate, pentru a fi inaintate „subiecților cu drept de sesizare a Curții Constituționale”. „Ministerul Public…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a premiat, in cadrul evenimentului prilejuit de ziua Directiei Generale Anticoruptie, cinci angajati ai MAI care au dat dovada de integritate si au refuzat sume mari de bani oferite drept mita Trei politisti, un pompier si un politist de frontiera au fost recompensati…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare in cazul in care nu se finalizeaza dezbaterile la Codurile penale, au declarat surse din interiorul PSD pentru Hotnews.ro. Dragnea le-ar fi spus parlamentarilor ...

- Un deputat PNL cere demisia ministrului Carmen Dan, dupa tentativa de jaf de la Sinești. ”In ultimii doi ani, peste 15.000 de polițiști s-au pensionat, nu mai are cine sa protejeze populația”, a transmis, vineri, parlamentarul PNL Pavel Popescu. Ministrul Afacerilor Interne sa iși dea demisia de urgența…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca aproximativ 40.000 de turisti vor fi pe litoral si 10.000 in Delta Dunarii in minivacanta de 1 Mai si ca dispozitivul MAI a fost dimensionat astfel incat sa acopere acest numar de turisti. Ea a mentionat ca in aceasta perioada sunt identificate zonele…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca anumite modificari la Codurile penale sunt utile, dar alte schimbari par sa fie facute cu dedicație pentru anumite persoane cu funcții in Parlament. ”Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca este nevoie de oarecare modernizare a legislatiei, punere…

- Nu știe nimeni cât va dura dezbaterea pe Codurile penale, a afirmat Liviu Dragnea, precizând, totodata, ca &"nu-l intereseaza&" articolul care l-ar putea ajuta sa iasa basma-curata în dosarul