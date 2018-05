Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie, scrie...

- Ministrul pakistanez de interne, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unui atac armat impotriva sa, considerat de autoritati o tentativa de asasinat, informeaza agentia Reuters. Adjunctul sau, Talal Chaudhry, a declarat ca un glont a nimerit bratul ministrului in atacul petrecut in districtul…

- Atacatorul a ucis trei persoane si a ranit alte 16 in timpul luarii de ostattici care a avut loc vineri, intr-un magazin din orasul francez Trebes on Friday, atac considerat de autoritati ca fiind un act terorist. Lt. Col. Arnaud Beltrame a fost impuscat in timpul atacului, fiind spitalizat. Decesul…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se deplaseaza joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si va incerca sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Aceasta a spus la Antena 3 ca daca va fi nevoie va fi facuta o evacuare forțata.„Oamenii…

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia...