- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, duminica, pe Facebook, ca nu va tolera abuzurile indreptate asupra necuvantatoarelor, precizand ca a propus și s-a adoptat in Guvernul Romaniei inființarea Poliției Animalelor.Aceste afirmații ale ministrului de interne au venit dupa ce un cațel…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ranire sau schingiuire a animalelor, dupa ce un catel a fost incendiat in judetul Buzau de trei adolescenti. "Cainele care a fost incendiat la Buzau a fost salvat,…

- Unul dintre saloanele de Terapie Intensiva pentru pacienții covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț arata ca și cum s-a topit in explozia in care șapte pacienți covid intubați au murit pe loc. Televiziunea locala Exploziv TV a postat pe Facebook mai multe imagini care arata ca temperatura incendiului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au infectat cu noul coronavirus 124 de angajati ai MAI, iar de la inceputul pandemiei – 4.117 s-au imbolnavit de COVID-19, noua persoane decedand, potrivit Agerpres. Vela a anuntat ca va fi infiintat un centru de…

- Fostul ministru, Nicolae Banicioiu, susține, intr-o postare pe Facebook, ca acuzațiile care i se aduc sunt false și ca este pentru ridicarea imunitații. Banicioiu sugereaza ca dosarul ar avea la baza denunțul unei persoane certate cu legea și afirma ca iși dorește clarificarea cat mai rapida a situației,…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, inainte ca rezultatele licitației sa fie anunțate oficial de catre BNR, ori de catre Ministerul Finanțelor, sau ca datele sa fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg…

- Senatorul USR Allen Coliban l-a devansat cu 3.672 de voturi pe actualul edil, George Scripcaru, care conducea orașul din 2004. George Scripcaru a candidat din partea PNL. Allen Coliban și-a anunțat victoria pe Facebook, in noaptea de duminica spre luni, invitandu-și simpatizanții sa vina in fața Teatrului…