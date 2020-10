Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca Jandarmeria a fost prezenta la incidentele dintre suporteri dinamovisti si stelisti pentru a opri rafuiala: „Persoane manate de ura și frustrare au hotarat sa transforme evenimentul intr-o lupta de strada. Huliganilor le-am dat ieri un cartonaș roșu!”. „Ieri,…

- Ministrul de Interne explica, pe contul personal de Facebook, intervenția in forța a jandarmilor din metroul bucureștean, unde au arestat mai mulți suporteri ai echipei de fotbal Steaua, scrie G4media.ro Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atras sambata atenția, intr-o postare pe Facebook,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca autoritatile nu vor permite ca „grupari violente sa puna stapanirea pe strazi, pe fenomenul sportiv”, dupa ce, vineri, in jur de 30 de suporteri stelisti au fost condusi la sectia de politie. „Ieri, meciul dintre Dinamo 2 și CSA Steaua era programat…

- Afirmatia sa vine in contextul in care, vineri, aproximativ 30 de suporteri stelisti au fost condusi la sectia de politie in vederea luarii masurilor legale, dupa ce au lovit doi jandarmi care intervenisera intr-un conflict al acestora cu suporteri dinamovisti, cu ocazia partidei de fotbal dintre…

- Gruparile violente nu vor pune stapanire pe strazi și nici pe fenomenul sportiv, a declarat ministrul Afacerilor interne, Marcel Vela, in contextul in care, ieri 30 de suporteri steliști au fost duși la secția de poliție. Cu ocazia partidei fotbal din Liga a II-a dintre Dinamo și Steaua, 30 de suporteri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 30 iulie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, sambata, la inaugurarea Unitatii Mobile de Terapie Intensiva de la Timisoara, ca exista gandit un sistem astfel incat niciodata o persoana care are nevoie de terapie intensiva, indiferent daca este afectata de COVID-19 sau de alta boala, sa nu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca toti dealerii de autoturisme, inclusiv producatorii, vor putea inmatricula direct autovehiculele noilor proprietari printr-un simplu document. „Astazi (vineri – n.r.), voi semna Ordinul ministrului Afacerilor Interne prin care inmatricularea…