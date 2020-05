Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri, Ministrul de Interne, Marcel Vela a declarat ca circulația intre localitați va fi posibila dupa 15 mai, fara adeverința, Ludovic Orban l-a contrazis astazi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni, ca se analizeaza ca, dupa 15 mai, sa nu mai fie nevoie de declarații pe proprie raspundere decat in zonele carantinate, insa mai sunt doua saptamani pana atunci, iar cazurile de infectare cu noul coronavirus trebuie sa se afle pe un trend descendent.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca, in perioada starii de alerta, nu se vor da ordonanțe de urgența, precizand ca toate deciziile de sanctiune sunt decise de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, odata instituirea starii de alerta. „Starea de alerta este un tranzit…

- Meritul „este al cetațenilor” Ministrul de Interne, Marcel Vela. Foto: Arhiva Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat ca autoritațile vor adopta o ordonanța militara prin care vor fi facute clarificari privind modul de organizare a sarbatorilor pascale. Marcel Vela le-a mulțumit românilor…

- „Am primit mai multe solicitari din Spania, din partea mai multor cetateni romani, cetateni care au avut contracte de munca sezoniere, unele intrerupte la termen, altele intrerupte inainte de termen din cauza raspandirii epidemiei, care solicita sa ii sustinem in revenirea in tara. Cum am procedat…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca va decreta, incepand de luni, starea de urgența, ce masuri au fost luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Vela a spus ca prin decretarea starii de urgența romanilor li se…

- "Starea de urgenta este o masura pe care multe tari europene afectate au luat-o in interesul cetatenilor. Incepand de aseara, o echipa formata din reprezentanti ai ministerului, am lucrat pentru a trkmite premierului nota de fundamentare ce va fi prezentat presedintelui in vederea emiterii decretului.…