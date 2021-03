Ministrul de Interne, nemulţumit de publicarea datelor defalcate despre vaccinare Ministrul de Interne, Lucian Bode, si-a declarat public nemultumirea fata de publicarea, pe platforma oficiala, a datelor defalcate referitoare la procesul de vaccinare. Acesta a spus ca nu este normal sa fie facute publice adrese legat de sistemul de aparare, informeaza digi24 , citand Mediafax. „Eu spun foarte clar ca nu este normal ca listele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, de ordine publica. Ințeleg ca era vorba și despre serviciile de informații. Vezi adresa strada x, nr. Y, și constați ca acolo s-au vaccinat cetațeni din structurile respective. Din acel moment poți… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

