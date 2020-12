Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis un mesaj de final de an, in care spune ca 2020 a fost un an in care „am fost puși in fața unor provocari fara precedent și care ne-a forțat sa fim mai uniți și mai buni”. ”Peste cateva ore incheiem anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari fara precedent si care ne-a fortat sa fim mai uniti si mai buni. Am invatat in acest an mai multe lectii care ne-au adus mai aproape unii de altii si ne-au temperat agitatia cotidiana. Am invatat sa pretuim mai mult viata, sanatatea noastra si a celor dragi, am invatat ce mult conteaza sa nu cedezi…