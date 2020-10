Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la Timisoara, ca ridicarea restrictiilor in cazul pelerinajului de la Iasi a reprezentat "o decizie operativa, pentru a salva o situatie care putea degenera". El a afirmat ca activitatea ministerului pe care il conduce presupune si anumite…

- Situatie fara precedent in Romania! Autoritatile au luat o decizie de ultima ora. Incepand de azi, s-au inchis, din nou, restaurantele. Unde s-au inchis restaurantele, incepand de azi Daca la 1 septembrie, proprietarii restaurantelor rasuflau linistiti odata cu deschiderea localurilor, iata ca autoritatile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca pentru alegerile locale s-a dispus constituirea de zone speciale de interventie in toate judetele tarii, dar si ca au fost formate echipe de control care sa verifice modul in care politistii isi indeplinesc misiunile. "Am luat cateva…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a laudat, intr-o declaratie la B1 TV, gestul lui Liviu Vasilescu de a se retrage din fruntea Politiei Romane. El a mai precizat ca decizia ca acesta sa se intalneasca cu membri ai clanului Duduianu a fost luata in cadrul unei celule de criza.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a absentat, marți de la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind românii care au plecat la cules de sparanghel.Președintele comisiei senatorul PSD Radu Oprea a declarat ca a reînoit invitația pentru Marcel Vela pentru marti, 1 septembrie.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a intervenit, miercuri seara, la Romania TV, pentru a clarifica situația de la casa lui Emi Pian, acolo unde are loc priveghiul interlopului ucis acum doua nopți."Ca sunt sute de persoane, nu este așa. Ați dat imagini de azi din cursul zilei, acum…