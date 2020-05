Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca vor fi deschise, de miercuri, punctele de frontiera de la Cenad, Turnu, Salonta, Valea lui Mihai și Urziceni, pentru a nu mai fi create cozi la intrarea in Romania. „De maine (miercuri – n.r.), in urma discuțiilor de azi (marți – n.r.), Poliția de Frontiera…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut declarații la Vama Nadlac, dupa ce a avut o intrevedere cu omologul sau din Ungaria in legatura cu situația creata in ultimele zile la granița dintre cele doua state.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat in ce conditii vor fi reluate zborurile spre si dinspre Romania. Potrivit lui Vela, decizia de reluare a zborurilor si de plasare a oamenilor in carantina va fi luata in functie de ce se intampla in tarile de unde vin persoanele respective si nu de ce se…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le mulțumește romanilor ca au respectat regulile in perioada sarbatorilor pascale și precizeaza ca va anunța marți „o actiune pe care o pregatesc special pentru a ramane intr-un dialog permanent”, scrie Hotnews.ro. „Nu pot ramane indiferent in fata eforturilor dumneavoastra.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat o noua ordonanta militara referitoare la restrictiile de circulatie și alte masuri in contextul pandemiei. ???? Apicultorii si persoanele care se ocupa cu pescuitul comercial sunt exceptate de la aplicarea restrictiilor de circulatie impuse dupa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta noi masuri care au ca scop reducerea raspandirii coronavirusului in Romania. Acesta a anunțat ca a emis ordonanța militara numarul 2 privind limitarea raspandirii COVID 19. Acesta anunțat ca se suspenda activitatea de medicina dentara , inchiderea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca mai multe puncte de frontiera de la granițele cu Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria și Sebia vor fi inchise. „Pentru folosire eficienta...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca in cadrul ședinței Comitetului Naționale pentru Situații Speciale de Urgența, care va avea loc, luni, se va lua decizia daca se vor inchide toate școlile din Romania.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni…