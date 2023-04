Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marți la sediul instituției, dupa o discuție cu ministrul federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, ca Romania este nemulțumita de faptul ca in dosarul Schengen are doar obligații, nu și drepturi.„L-am asigurat ca intelegem preocuparile…

