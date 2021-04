Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat, in 2021, bugetul alocat investitiilor cu 75%, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de politie si a posturilor de politie, precum si dotarea acestora, in conditiile in care peste 1.000 de posturi de politie din Romania au toaleta in fundul curtii, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Lucian Bode.



"Asa cum ati vazut in constructia bugetara pentru anul 2021 am tinut cont de aceste vulnerabilitati, eu le numesc vulnerabilitati ale sistemului de ordine publica faptul ca avem in continuare peste 1.000 de posturi…