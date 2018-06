Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat in timpul unei vizite in Libia ca a propus infiintarea unor centre de primire a migrantilor la granita de sud a tarii pentru a putea micsora valul de imigranti care se indreapta spre Italia, scrie Reuters.

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP, conform agerpres.ro. Enumerand cifrele sosirilor de migranti…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a denuntat cu tarie sambata, cu 24 de ore inaintea unui mini-summit european asupra migratiei care se anunta exploziv, "aroganta" presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP. Enumerand cifrele sosirilor de migranti in Italia si care…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a avertizat - intr-un interviu acordat joi canalului de televiziune italian Rai 3 - ca va ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei scriitorul Roberto...

- Matteo Salvini, noul ministru de Interne italian si reprezentatul in coalitia de guvernare al partidului Liga Nordului, a declarat ieri la un post TV, ca Italia are intentia sa dispuna organizarea „unei recenzari a populatiei Roma din Italia pentru a vedea exact cine sunt, unde sunt si in ce numar“…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Proaspatul ministru de Interne al Italiei se poate lauda ca este un personaj cu popularitate, dar nu-i lipsesc nici criticii. Matteo Salvini, lider al formatiunii de extrema-dreapta Liga, se afla in autobuzul care trebuia sa-l duca la avion, pe aeroportul Fiumicino, cand a fost recunoscut de ceilalti…