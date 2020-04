Ministrul de interne, în dialog cu românii în fiecare miercuri Marcel Vela anunța luni pe pagina sa de Facebook o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și constructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia mereu relatarile dumneavoastra din teritoriu, intrebarile dar și opiniile exprimate coerent, indiferent daca sunt pozitive sau negative. Critica a fost mereu un element care a dus catre evoluție și tocmai din acest motiv imi doresc sa fiu mai aproape de parerile dumneavostra”, a scris Vela pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

